Trump vetoot resolutie over beëindigen militaire steun VS aan Jemen-oorlog

President Trump heeft zijn veto uitgesproken tegen een resolutie van het Congres waarmee een einde moest worden gemaakt aan de militaire steun van de Verenigde Staten aan de oorlog in Jemen. De VS steunt de coalitie onder leiding van Saudi-Arabië die in Jemen vecht tegen de Houthi-rebellen.

"Deze resolutie is een onnodige, gevaarlijke poging om mijn constitutionele macht te verzwakken", legde Trump uit. "De levens van Amerikaanse burgers en moedige defensiemedewerkers, zowel in het heden als in de toekomst, lopen erdoor gevaar." Hij noemt de resolutie onnodig, omdat de VS volgens hem alleen betrokken is bij operaties tegen IS-strijders en al-Qaida-militanten.

Trumps besluit komt niet als verrassing: het Witte Huis had al eerder aangekondigd dat de president zijn veto zou uitspreken als de resolutie door de Senaat en het Huis van Afgevaardigden zou worden goedgekeurd. Dat gebeurde begin deze maand.

Khashoggi

De VS steunt Saudi-Arabië in de oorlog tegen de door Iran gesteunde Houthi's. De burgeroorlog in het land heeft al tienduizenden levens gekost. Miljoenen hebben te maken met voedsel- en medicijntekorten.

Het Congres is van mening dat Trump de grondwet schendt met de militaire steun voor de Saudi's, omdat niet de president bepaalt wanneer de VS zich in een oorlog mengt, maar het Congres.

Ook is de nauwe relatie tussen de VS en Saudi-Arabië sinds de moord op journalist Jamal Khashoggi vorig jaar steeds meer onderwerp van discussie. Veel Senatoren en Afgevaardigden vinden dat Trump Saudi-Arabië niet genoeg heeft veroordeeld om de moord.

Het is de tweede keer dat Trump zijn veto uitspreekt. Vorige maand deed hij dat voor het eerst, toen het Congres de noodtoestand in het grensgebied met Mexico introk. Trump blokkeerde dat besluit. Op die manier kon hij toch beschikken over miljarden dollars die nodig zijn om de muur op de grens met Mexico te bouwen.