Senaat VS wil einde aan steun oorlog in Jemen

De Senaat in de Verenigde Staten heeft een resolutie aangenomen om de militaire steun te beëindigen aan Saudi-Arabië voor de strijd in Jemen. Daarmee gaat de meerderheid van de senatoren lijnrecht in tegen het beleid van president Trump.

Saudi-Arabië leidt een internationale coalitie die de regering van Jemen steunt in de strijd tegen de Houthi-rebellen. De burgeroorlog in het land heeft al tienduizenden mensen het leven gekost.

Grondwet

President Trump schendt volgens de Senaat de grondwet met zijn militaire steun aan de Saudi's, omdat niet de president bepaalt wanneer de VS zich in een oorlog mengt, maar het Congres. Nu moet het Huis van Afgevaardigden nog stemmen over de resolutie.

Als het Huis de resolutie steunt, gaat die naar de president. Het Witte Huis heeft al gezegd dat Trump zijn veto zal uitspeken.