Franse miljardairs geven honderden miljoenen voor restauratie Notre-Dame

Franse luxe modemerken stellen honderden miljoenen beschikbaar voor de restauratie van de Notre-Dame, de Parijse kathedraal die gisteren zwaar is beschadigd door een brand.

Bernard Arnault, eigenaar van onder meer Louis Vuitton en Dior, heeft 200 miljoen euro beschikbaar gesteld. "We willen solidariteit tonen bij deze nationale tragedie", laat de familie Arnault weten in een persverklaring. De Franse zakenman François-Henri Pinault, topman van het bedrijf achter Gucci en Yves Saint Laurent, zegde eerder al 100 miljoen euro toe.

Dat luxemerken inspringen bij het restaureren van cultureel erfgoed is geen unicum. In Italië betaalden modemerken tientallen miljoenen om monumenten als het Colosseum en de Trevifontein in Rome, de Galleria Vittorio Emanuele in Milaan of de Rialtobrug in Venetië op te knappen. In ruil daarvoor kregen ze advertentiemogelijkheden rond het monument en een beter imago.

Grotendeels verwoest

De Franse president Macron zei gisteravond dat er ook nog een internationale inzamelingsactie komt. Burgemeester Anne Hidalgo van Parijs wil een internationale conferentie organiseren voor donateurs en deskundigen voor de wederopbouw.

Hoeveel de wederopbouw gaat kosten en hoe lang het gaat duren, is nog niet duidelijk. Hoewel de brandweer de structuur van de kathedraal uit de twaalfde eeuw heeft weten te redden, is het houten raamwerk en het dak van het bouwwerk grotendeels verwoest. Ook is 70 procent van de kunst in de Notre-Dame vernietigd.

De drie belangrijke relikwieën van Christus - de doornenkroon, een stuk van het kruis en een spijker van de kruisiging - zouden wel zijn gered van de vlammen.