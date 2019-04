Macron: 'We gaan de Notre-Dame herbouwen'

De Franse president Macron heeft gezegd dat de Notre-Dame in Parijs wordt herbouwd. Er komt een internationale inzamelingsactie voor de vanavond deels afgebrande kathedraal.

"De brand is een verschrikkelijke tragedie", zei Macron in een korte reactie. "Maar het ergste is voorkomen." De twee iconische torens en de structuur van het gebouw lijken gered, zei de brandweer aan het eind van de avond.

Verder heeft de Franse president zijn medeleven betuigd aan katholieken over de hele wereld.