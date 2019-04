Opnieuw dreigbrief om windmolenpark in Drenthe

Opnieuw is er een dreigbrief gestuurd naar een partij die betrokken is bij windpark de Drentse Monden en Oostermoer. Het gaat om hoofdaannemer A. Hak, bevestigt een woordvoerder van het bedrijf aan RTV Drenthe.

Eerder kregen al twee andere betrokken bedrijven een dreigbrief. Zij trokken zich vervolgens terug uit het project. Een woordvoerder van A. Hak wil niet zeggen of zij nu ook stoppen. Het bedrijf wil ook niet zeggen wanneer de brief binnenkwam en wat erin stond. "Ik zeg er verder niets over, omdat we de politie niet voor de voeten willen lopen." De politie bevestigt dat er aangifte is gedaan.

De grens bereikt

Een van de eerder bedreigde bedrijven is Avitec uit Nieuw-Buinen. De eigenaar kreeg een brief waarin stond dat de onderneming niet meer levensvatbaar zou zijn, als hij zou blijven werken aan windpark de Drentse Monden en Oostermoer. "Dat wat u in 20 jaar heeft opgebouwd, gaan wij zorgvuldig afbreken en daar nemen wij alle tijd voor."

Ook werd een machine van het bedrijf zwaar beschadigd en er werd asbest gedumpt bij een locatie waar medewerkers van het bedrijf aan het werk waren. "Voor mij is vanuit emotioneel en financieel oogpunt de grens bereikt", zei de eigenaar.

Oplopende emoties

Het Rijk en de provincie Drenthe hebben het noordelijke deel van de Drentse Veenkoloniën aangewezen als geschikte locatie voor windenergie. Er liggen nu plannen voor 45 windmolens in de gemeenten Borger-Odoorn en Aa en Hunze.

Maar in de regio is al jaren ruzie tussen voor- en tegenstanders van de windparken. Tegenstanders vrezen onder meer geluidsoverlast en ze vinden dat de molens het landschap verpesten. De laatste tijd is het debat verhard.

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid schreef eind augustus dat het protest tegen windmolenparken in Drenthe en Groningen in sommige gevallen zo is geradicaliseerd, dat het extremisme genoemd kan worden.