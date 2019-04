Marokkaanse prinses Salma duikt op na verdwijning van anderhalf jaar

De Marokkaanse prinses Salma is weer opgedoken na anderhalf jaar afwezigheid op het publieke toneel. Op internet circuleert een foto van een werkbezoek aan een ziekenhuis in Marokko.

Eind 2017 verdween de populaire Salma, de vrouw van koning Mohammed VI, zonder opgaaf van reden uit beeld. Er waren geen publieke optredens meer, ze vergezelde haar man niet bij ontvangsten en ontbrak zelfs op een familiefoto na een hartoperatie van de koning. Doordat het paleis geen enkele verklaring gaf, staken geruchten over een scheiding de kop op.

Scheiden is niet verboden in Marokko, maar wel ongebruikelijk voor iemand met een voorbeeldfunctie. Voor koning Mohammed zou het gezichtsverlies betekenen, zeker omdat iedereen juist blij was dat hij met de traditie had gebroken en zijn vrouw uitgebreid in de openbaarheid liet komen; van eerdere koningsvrouwen waren zelfs nauwelijks foto's bekend.

Verhuisd?

Doordat het paleis bleef zwijgen en de Marokkaanse pers ongemakkelijk met de kwestie omging, moesten Marokkanen het doen met geruchten. De prinses zou verhuisd zijn naar een Grieks eiland, of misschien zelfs vermoord. Begin deze maand waren fans al blij met een vage foto waarop de prinses en haar dochter op een markt in Marrakech zouden zijn te zien.

Nu heeft de 41-jarige prinses voor het eerst in tijden weer een officiële afspraak gehad: in de stad Béni-Mellal bezocht ze een ziekenhuis. Ze sprak er afgelopen donderdag ongeveer twee uur met artsen en patiënten. Salma heeft een eigen stichting voor kankeronderzoek.