Marokko's mysterie: waar is de vrouw van de koning?

Waarom weten we niets?

Over Lalla Salma en de koning wordt ondertussen volop gespeculeerd: een scheiding is dus een mogelijkheid en het gerucht gaat ook dat Salma een villa heeft gekocht op het Griekse eiland Kea. Onthullen wat er echt speelt, is geen doen, vertelt De Koning. "Geen enkele Marokkaanse bron zegt er iets over. In Marokko wordt over de hele kwestie gezwegen."

Daarbij speelt de houding van de vorige koning nog een grote rol, legt de correspondent uit. "De vorige koning was een enorme dictator waar je niets over kon zeggen als je je leven zeker wilde zijn. Die angst speelt nog steeds mee, zowel bij mensen als bij de media. Dat is ergens gek, want de huidige koning is over het algemeen erg geliefd. Maar juist daarom praten mensen weer niet over bepaalde dingen die ze dan maar gewoon accepteren, zoals het uit de openbaarheid verdwijnen van zijn vrouw."