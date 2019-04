Succes Game of Thrones goed voor duizenden banen en busladingen toeristen

Winter is coming, liefhebbers van HBO's hitserie Game of Thrones zullen deze woorden bekend voorkomen. Dit weekend begint de succesvolle serie aan zijn achtste en laatste seizoen. Niet alleen op het scherm, maar ook financieel gezien heeft de serie veel impact gehad.

Hoeveel het betaalnetwerk precies verdient aan de avonturen van de hoofdpersonages: de Lannisters, Starks en Targaryens is niet bekend. Wel is te zien dat het aantal abonnees van HBO's online videodienst HBO Go al jaren toeneemt.

Maar zeker niet alle fans bekijken de serie via het officiële kanaal van HBO. Sterker nog: Game of Thrones is al jarenlang de serie met de meeste illegale downloads.

Via de platformen van HBO keken het laatste seizoen gemiddeld 30 miljoen kijkers per aflevering legaal naar de serie. Ter vergelijking: de eerste aflevering van dat seizoen werd rond de 187 miljoen keer illegaal gedownload. In totaal werden alle afleveringen bij elkaar in het zevende seizoen meer dan een miljard keer illegaal gedownload.

Op vakantie naar Winterfell

De serie heeft ook impact op toerisme. De opnamelocaties van de serie trekken trekken namelijk veel fans. Game of Thrones is voor Noord-Ierland en Kroatië wat de Lord of The Rings-saga is voor Nieuw Zeeland: een toeristische trekpleister. Veel fans willen op de foto op de locaties waar de acteurs van Game of Thrones hun scènes hebben opgenomen.

In Noord-Ierland ligt bijvoorbeeld Winterfell, waar de Stark-familie zetelt. Volgens het toerismebureau van Noord-Ierland zouden in 2016 meer dan 120.000 bezoekers beïnvloed zijn in hun keuze om naar het land te komen door de serie. Daarmee is zo'n 30 miljoen pond gemoeid.

Tot 2016 zou de North Ireland Screen Agency, een belangenclub voor het binnenhalen van films en series in het land, zo'n 18 miljoen dollar in de show gestopt hebben. Maar, het agentschap zegt dat de toegevoegde waarde voor de regio rond de 224 miljoen ligt.

Het agentschap komt bij dat bedrag door de opbrengsten van alle toeristen en de bedragen die HBO betaalt voor de filmlocaties. Ook zouden er veel banen gecreëerd zijn door de opnames van Game of Thrones in Noord-Ierland. Zo'n 900 fulltime banen en 5700 parttime banen, van tapijtleggers tot make-up-artiesten.

Keerzijde aan populariteit

Toch zit er ook een keerzijde aan de populariteit van de serie. De zuid-Kroatische stad Dubrovnik - oftewel hoofdstad Kings Landing in Game of Thrones - wordt overspoeld door toeristen. Het oude middeleeuwse centrum van de stad, slechts een paar honderd meter groot, kan het aantal toeristen niet meer aan. Het aantal rondleidingen over de serie explodeerde de laatste jaren van 300 in 2015 naar 4500 in 2017.

NOS-correspondent Mitra Nazar ging in 2017 mee op zo'n Game of Thrones-tour: