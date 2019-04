Deense overheid doet aangifte tegen accountants in witwasaffaires

De Deense overheid heeft aangifte gedaan tegen accountants EY en KPMG vanwege hun mogelijke rol bij witwaspraktijken. Beide bureaus, die tot de grootste internationale spelers behoren op het gebied van accountancy en belastingadvies, controleerden de boeken van onder meer Danske Bank, die is verwikkeld in verschillende witwasschandalen in onder meer Estland. EY en KPMG zouden daar niet tijdig voor hebben gewaarschuwd.

Sinds kort is de Nederlandse oud-minister en oud-topman van ABN Amro Gerrit Zalm commissaris bij Danske Bank. Hij moet erop toezien dat de bank, die bekendstaat als 'wasmachine', weer in rustiger vaarwater komt.

De Deense toezichthouder is vorig jaar een onderzoek begonnen naar EY, nadat duidelijk was geworden dat Danske Bank tussen 2007 en 2014 miljarden euro's had verwerkt met een onduidelijke herkomst. Het gaat vermoedelijk om bijna 200 miljard euro die via bankkantoren in Estland is verwerkt, onder meer uit Rusland. De affaire kostte topman Thomas Borgen de kop.

Stelselmatig witwassen

EY deed bij de bank de boekhouding in 2014 en 2015 en zou in die periode informatie hebben gehad die om nader onderzoek vroeg. Dat had gemeld moeten worden bij de toezichthouder. EY bevestigt in een verklaring dat het Deense Openbaar Ministerie een vooronderzoek begint en zegt dat het daaraan zal meewerken.

KPMG ging EY voor als boekhouder bij Danske Bank. Dat bedrijf figureert ook in een onderzoek naar een kleinere Deense bank, Kobenhavens Andelklasse, die wordt verdacht van stelselmatig witwassen. KPMG stelt dat het geconstateerde overtredingen onder de aandacht van de toezichthouder heeft gebracht.