'Witte Huis wilde migranten overbrengen naar steden Democraten'

Het Witte Huis heeft de Amerikaanse immigratiedienst ICE twee keer gevraagd om opgepakte immigranten vrij te laten in steden die niet meewerken aan uitzetting van illegalen. Zo wilde het Witte Huis politieke tegenstanders straffen, schrijft The Washington Post.

Volgens de krant was het de bedoeling dat aan de grens met Mexico migranten werden gearresteerd. Daarna zouden ze worden overgebracht naar zogeheten sanctuary-steden en daar op vrije voeten worden gesteld. San Francisco, de thuisbasis van Nancy Pelosi, de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, werd ook genoemd.

Signaal

Het voorstel werd twee keer met immigratie-autoriteiten besproken, schrijft de krant. De eerste keer zou in november zijn geweest, toen een karavaan van duizenden migranten uit Midden-Amerika bij de Mexicaans-Amerikaanse grens was aangekomen.

Witte Huis-medewerkers zeiden dat de maatregel de druk op detentiecentra zou verlichten en tegelijkertijd een signaal aan de Democraten zou zijn. De ICE wilde niet in een politiek conflict verzeild raken en wees het plan af, omdat er financiƫle en publicitaire risico's aan vastzaten, schrijft de krant.

In februari probeerde het Witte Huis het nog een keer, toen Trump en de Democraten een ruzie uitvochten over de financiering van de muur die op de grens met Mexico moet komen. Dit keer wees de ICE het voorstel af omdat het onbehoorlijk zou zijn.

Verworpen

De krant baseert zich op e-mails en anonieme bronnen in het ministerie van Binnenlandse Veiligheid. Het Witte Huis heeft nog niet gereageerd. Een medewerker van het ministerie van Binnenlandse Veiligheid zei tegen persbureau Reuters dat "het voorstel is geopperd en verworpen, zonder verdere discussie". Een medewerker van het Witte Huis zei hetzelfde tegen The Washington Post.

Een woordvoerder van Pelosi spreekt van een "cynisch en wreed" plan. "Mensen, onder wie kinderen, als pionnen inzetten om angst te verspreiden en immigranten te demoniseren, is verachtelijk en crimineel", zei ze.