Trump dreigt grens Mexico te sluiten: 'dodelijk geweld als nodig'

De Amerikaanse president Trump dreigt met het sluiten van de grens met Mexico, als de aankomst van migranten uit Midden-Amerika leidt tot wanorde. Hij zei ook dat hij de militairen die hij naar de grens had gestuurd, toestemming heeft gegeven om dodelijk geweld te gebruiken "als ze dat moeten".

Het sluiten van de Amerikaans-Mexicaanse grens zal volgens hem een enorme impact hebben op de economie van Mexico. Het land kan dan bijvoorbeeld geen auto's meer exporteren naar de VS.

Enkele duizenden migranten uit Midden-Amerika zijn op weg naar de VS, in de hoop op een beter leven. De eersten kwamen vorige week al aan bij de Amerikaanse grens. Ze willen allemaal asiel aanvragen.

'Geen onschuldige mensen'

Trump heeft al eerder gezegd dat de immigranten wat hem betreft niet welkom zijn in de VS en dat er veel criminelen in de karavaan meelopen. Aan de grens staan inmiddels 5800 Amerikaanse militairen hen op te wachten.

Trump deed zijn uitspraken in een vraaggesprek met journalisten op zijn golfresort in Florida. Hij stelde ook dat er in de Mexicaanse grensstad Tijuana gevechten waren uitgebroken tussen migranten en de bevolking. "Dit zijn geen normale, onschuldige mensen", zei hij.

Afgelopen weekend was er een protest van inwoners van Tijuana tegen de migranten, die ze als gevaarlijk, gewelddadig en ondankbaar zien. Daarbij gooiden enkele deelnemers stenen naar de vluchtelingen. Correspondent Marc Bessems zei toen dat Tijuana de aantallen niet aankan en dat er velen op straat slapen. Maar Bessems betwijfelde of ze ook gewelddadig zijn, "maar één of twee incidenten zijn natuurlijk al heel slechte reclame".