Duizend watertappunten op schoolpleinen tegen overgewicht

In de strijd tegen overgewicht komen er op schoolpleinen zo'n duizend nieuwe waterpunten. Staatssecretaris Blokhuis stelt daar 2 miljoen euro voor beschikbaar. Over de watertaps waren al afspraken gemaakt in het Preventieakkoord dat Blokhuis heeft gesloten met maatschappelijke organisaties en bedrijven.

De staatssecretaris wijst erop dat veel schoolpleinen ook na schooltijd worden gebruikt om te spelen en te sporten: "Met een watertappunt wordt het voor spelende kinderen veel aantrekkelijker om daar water te drinken en dan snel door te voetballen in plaats van naar de supermarkt te gaan voor een blikje."

Scholen die zich aanmelden voor de subsidie kunnen driekwart van de kosten vergoed krijgen. De rest moeten ze zelf betalen. Maar Blokhuis benadrukt dat ook gemeenten of bijvoorbeeld buurtverenigingen dat laatste kwart voor hun rekening kunnen nemen.