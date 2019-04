'Gevecht begint nu pas' volgens woedende aanhangers Assange

De aanhangers maken zich grote zorgen over de eventuele uitlevering aan de VS en vinden het dan ook een schande als Groot-Brittanni√ę Assange zou overdragen aan de Amerikanen. De leus 'There is only one decision no extradition' wordt bij de rechtbank dan ook meermaals gebezigd.

De advocaat van Assange, Jennifer Robinson, is de enige die de groep activisten stil kan krijgen. In haar verklaring op de stoep van de rechtbank zegt ze dat Assanges arrestatie een groot gevaar is voor journalisten en media in Europa en de rest van de wereld. "Er wordt hier een precedent gezet. Dit betekent dat elke journalist uitgeleverd kan worden aan de Verenigde Staten voor het publiceren van waarheden over de VS."