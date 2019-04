Julian Assange aangehouden door Britse politie

WikiLeaks-oprichter Julian Assange is in Londen door de Britse politie aangehouden. Dat gebeurde in de ambassade van Ecuador, waar hij zich jarenlang schuilhield om aanhouding te voorkomen. Hij is naar een politiebureau overgebracht, waarna hij bij een rechtbank wordt voorgeleid.

De 47-jarige Australiër hield zich schuil in de ambassade om uitzetting naar Zweden te voorkomen. Daar werd hij sinds 2010 gezocht in verband met een verkrachtingszaak. Assange werd in Groot-Brittannië gearresteerd, maar op borgtocht vrijgelaten.

Staatsgeheimen

In 2012 vluchtte hij de ambassade van Ecuador in en vroeg politiek asiel aan. Hij zei dat de zaak in Zweden een voorwendsel was en dat hij aan de VS zou worden uitgeleverd, om vervolgd te worden voor de onthulling van Amerikaanse staatsgeheimen op de klokkenluiderswebsite WikiLeaks.

Zweden liet de zaak in 2017 vallen, maar Assange bleef in de ambassade, omdat de Britten hem willen vervolgen voor schending van zijn borgtochtvoorwaarden. Daarna zou hij alsnog aan de VS kunnen worden uitgeleverd.

Privéfoto's

Assange heeft zeven jaar in de ambassade van Ecuador gewoond. Vorige week zei president Moreno van Ecuador dat Assange de voorwaarden voor zijn asiel in de Londense ambassade had geschonden. Hij suggereerde dat Assange privéfoto's van Moreno op sociale media had verspreid.

Het recht op verblijf is onlangs ingetrokken. De ambassadeur van Ecuador heeft de Britse politie daarna toegestaan de ambassade binnen te gaan.