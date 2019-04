ACM start onderzoek naar macht van Apple in App Store

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) gaat onderzoeken of Apple zijn macht misbruikt via zijn App Store. De ACM heeft de afgelopen tijd een studie gedaan naar de appstores van Apple en die van Google, de Google Play Store. Dat leidt nu tot een vervolgstap.

"De ACM gaat onder andere onderzoeken of Apple in strijd heeft gehandeld met het verbod op misbruik van een machtspositie, bijvoorbeeld door zijn eigen apps te bevoordelen", schrijft de concurrentiewaakhond in een persbericht.

Hoelang het onderzoek duurt, is niet duidelijk. Als wordt geconstateerd dat Apple inderdaad misbruik heeft gemaakt van zijn machtspositie, kan dat tot een boete leiden. Dat kan een percentage van de jaaromzet zijn. Die was bij Apple vorig jaar 265 miljard dollar.

Focus op Apple

De focus ligt in eerste instantie alleen op Apple, omdat hier de meest "concrete signalen" over zijn ontvangen, zegt de organisatie. Daarbij richt het onderzoek zich "in ieder geval" op Nederlandse apps van nieuwsmedia die in de App Store aanwezig zijn.

Uit gesprekken met de app-makers blijkt dat Apple en Google de eigen apps die al op een telefoon staan, bevoordelen. Met welke media de ACM heeft gesproken, wil een woordvoerder niet zeggen.

De ACM wijst erop dat app-makers worden verplicht om hun app-abonnementen te verkopen via het betaalsysteem van de twee appstores en in het eerste jaar 30 procent commissie moeten betalen.

Daarnaast zeggen app-makers dat ze niet altijd gebruik kunnen maken van alle faciliteiten van de iPhone. Ook zeggen ze dat er problemen zijn geweest in de communicatie met Apple en Google over de toepassing van de voorwaarden.

Spotify vs. Apple

De aankondiging komt enkele weken nadat Spotify een aanklacht tegen Apple heeft ingediend bij de Europese Commissie. Ook de muziekdienst beschuldigt het bedrijf van machtsmisbruik. "De onderzoeken vullen elkaar aan, maar worden los van elkaar uitgevoerd", zegt een woordvoerder.

Het gaat Spotify met name om het feit dat het gedwongen zou worden om zijn abonnementsprijs te verhogen, doordat Apple in het eerste jaar 30 procent commissie vraagt (vanaf het tweede jaar wordt dat 15 procent).

Spotify maakt geen gebruik meer van het App Store-betaalsysteem, maar wordt naar eigen zeggen tegengewerkt als het klanten in zijn app wil wijzen op de mogelijkheid om zich direct via Spotify te abonneren.