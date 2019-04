Natuurgenezeres veroordeeld tot acht jaar cel voor doodslag

Natuurgenezeres Sara G. (59) uit Kockengen, Utrecht, is veroordeeld tot acht jaar cel voor doodslag op een Zweedse vrouw. Ze behandelde haar met het omstreden afkickmiddel ibogaïne. Tegen de vrouw was tien jaar cel geëist.

De Zweedse, die in het bed and breakfast van G. verbleef, overleed in februari 2017. Volgens het OM had G. de vrouw niet goed voorgelicht over de risico's van het middel.

Ibogaïne wordt gewonnen uit de bast van de wortel van de Tabernanthe iboga. Het zou ontwenningsverschijnselen en het verlangen naar drugs verminderen.

G. heeft altijd ontkend dat ze de vrouw heeft behandeld. De Zweedse was naar Nederland gekomen om hulp te zoeken voor haar drugsverslaving. Volgens de advocaat van G. is het mogelijk dat het slachtoffer de ibogaïne zelf heeft ingenomen, of heeft gekregen van de assistent van G. Die verklaring gelooft de rechtbank niet.

Eerder veroordeeld

G. is in 2015 al eens veroordeeld voor het toebrengen van gezondheidsschade aan een patiënt. Tussen 2006 en 2011 liet ze honderden verslaafden afkicken met ibogaïne. Daarbij overleden twee mensen en raakte twee anderen zwaargewond.

"Desondanks is de verdachte doorgegaan met de behandeling met ibogaïne", aldus de rechtbank. "Ze heeft bewust de aanmerkelijke kans aanvaard dat een cliënt zou komen te overlijden."