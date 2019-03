Tien jaar cel geëist tegen natuurgenezeres na dood patiënt door afkickmiddel

De 48-jarige Zweedse kwam naar Nederland om hulp te zoeken voor haar drugsverslaving. Volgens de natuurgenezeres verbleef de vrouw wel in haar B&B, maar kreeg ze geen ibogaïne omdat ze niet voldeed aan de voorwaarden voor een behandeling. Hoe die stof dan toch in haar bloed kwam, kon G. niet zeggen.

G. erkende wel dat capsules met iboga aanwezig waren in haar huis en B&B, maar suggereerde dat de Zweedse ze zelf had gepakt. "Ze dacht dat het misschien de magic bullet was." Het OM noemde dat onwaarschijnlijk. G. zou zichzelf hebben gezien als de 'iboga-fee', maar speelde volgens het OM Russische roulette met mensenlevens.

Gevlucht naar Duitsland

Na het overlijden van de vrouw uit Zweden, vertelde G. de gewaarschuwde hulpverleners niet wat er met de vrouw aan de hand was. In plaats daarvan vluchtte ze naar Duitsland. Ze instrueerde haar medewerker en zoon om te zwijgen tegenover de politie.

Uit afgeluisterde telefoongesprekken blijkt daarnaast dat G. haar zoon vroeg om een voorraad ibogaïne die in de vriezer lag, weg te halen. Ook vroeg hij haar te verklaren dat zij het slachtoffer niet kende en niet had behandeld.

Eerder veroordeeld

Het OM vindt dat de vrouw het slachtoffer opzettelijk om het leven bracht, omdat ze wist dat ibogaïne levensgevaarlijk kan zijn. Ze werd al eens veroordeeld voor behandelingen met het middel.