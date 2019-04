Waarom FC Twente gered moest worden

Overigens zijn er wel voorwaarden gesteld aan het redden van de club. Zo krijgt de gemeente als eerste van de schuldeisers het geld terug en gaat er geen dividend naar aandeelhouders voordat de schuld is ingelost. Ook is afgesproken dat de club per seizoen bijna 2000 kaarten beschikbaar stelt aan Enschedeërs met weinig geld.

En dat laatste raakt aan het maatschappelijk belang, een argument waar vaak mee wordt geschermd als het gaat om steun voor voetbalclubs. Ook de wethouder heeft het erover. "Twente is een club waar een hoop mensen hun salaris verdienen en waar veel ondernemers brood bij verdienen. Daarbij is het ook een goed merk in de regio. Dat heeft waarde."

Van der Burg is niet overtuigd van het city-marketing-argument, maar ziet wel de maatschappelijk waarde van de voetbalclub. "Die is er, vooral voor die duizenden fans. Voor sommigen van hen is de club echt hun leven."

Normaal is een club redden niet de taak van gemeente, zegt een fan vandaag bij het trainingsveld. "Maar nu wel!":