Duitse IS-vrouw staat terecht voor dood 'kindslaaf'

In 2014 was W. van het Duitse Nedersaksen naar IS-gebied vertrokken om zich bij de terroristische groepering aan te sluiten. Daar ontmoette ze haar Iraakse echtgenoot, een IS-strijder. Naar eigen zeggen heeft ze in Fallujah en Mosul deelgenomen aan gewapende patrouilles om vrouwen op zedelijk gedrag te controleren.

Volgens de Duitse aanklagers kochten W. en haar man in 2015 een 5-jarig meisje om als slaaf in het huishouden te laten werken. De kleuter maakte deel uit van de jezidi-minderheid, die door strijders van de Islamitische Staat stelselmatig is vervolgd en uitgemoord.

Nadat het kind ziek was geworden en op een matras had geplast, zou de echtgenoot van W. haar voor straf voor het huis hebben vastgeketend. Daar stierf het meisje in de brandende hitte. W. wordt verweten niets te hebben gedaan om het meisje te redden. Naast moord worden haar ook oorlogsmisdaden en de deelname aan een terroristische organisatie ten laste gelegd.

Vervolgen in de regio

Net als in Nederland wordt in Duitsland hevig gedebatteerd over het lot van landgenoten die zich bij Islamitische Staat hebben aangesloten. In Duitsland waren dat er zo'n duizend, waarvan er ongeveer 300 zijn teruggekeerd.

Over IS-strijders die in Irak zijn gevangengenomen zei minister Seehofer van Binnenlandse Zaken onlangs dat hij hen liever niet terughaalt. Hij pleitte voor een internationaal strafhof in de regio, waar ze berecht en veroordeeld kunnen worden. Dan moet er wel een garantie komen dat Duitse verdachten niet ter dood worden veroordeeld, aangezien de Duitse wet dat verbiedt.