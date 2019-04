'Duitse regering haalde IS-kinderen terug naar Duitsland'

De Duitse regering heeft kinderen van in Irak opgesloten IS-aanhangers naar Duitsland overgebracht, meldt persbureau DPA. Het ministerie van Buitenlandse Zaken wil niet precies zeggen om hoeveel kinderen het gaat, maar het zijn er minder dan tien. Ze zijn opgevangen bij familie.

Al eind 2017 vroegen de Duitsers aan de Iraakse autoriteiten om uitreispapieren voor Duitse kinderen die in het land gevangen zaten. De regering in Berlijn deed dit naar eigen zeggen op humanitaire gronden en vanwege een beschermplicht van de eigen staatsburgers.

De kinderen waren door hun ouders meegenomen naar het kalifaat van Islamitische Staat of werden daar geboren. Nadat IS uit Irak was verdreven, werden ze samen met hun ouders gevangengenomen.

Het ministerie in Berlijn zegt dat er acht Duitsers vastzitten in Irak vanwege hun betrokkenheid bij IS. In Syrië zijn het er 66. De regering ziet weinig in hun terugkeer naar Duitsland.