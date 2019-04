Veroordeelde oud-coffeeshophouder voorlopig nog niet weg uit Thailand

De Nederlandse oud-coffeeshophouder Johan van Laarhoven, die in Thailand vastzit, mag voorlopig niet naar Nederland.

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid ziet geen mogelijkheden om hem uit Thailand weg te halen zolang de Thaise rechter geen definitief oordeel heeft geveld, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Witwassen

Van Laarhoven werd in 2014 in Thailand na een Nederlands rechtshulpverzoek opgepakt. Justitie had de Thaise overheid om hulp gevraagd, zonder dat er in Nederland een strafrechtelijk onderzoek naar hem liep.

Thailand pakte de man op en veroordeelde hem tot 75 jaar cel waarvan hij er 20 moet uitzitten wegens het witwassen van softdrugs-geld. Van Laarhoven heeft gezondheidsklachten en zit onder slechte omstandigheden vast.

Kritiek

Ombudsman Van Zutphen kwam vorige maand met forse kritiek op die gang van zaken en oordeelde dat de man door Nederlandse fouten lang vastzit. "Door een brief te sturen zonder dat er een onderzoek liep hebben de Nederlandse autoriteiten Thailand aangespoord tot actie."

Maar uitlevering kan niet zolang de Thaise rechter nog geen definitief oordeel heeft geveld. Een besluit in cassatie van de Thaise Hoge Raad wordt uiterlijk eind dit jaar verwacht, schrijft Grapperhaus.

Grapperhaus belooft in zijn brief vandaag om de samenwerking met justitie in andere landen tegen het licht te houden. Samen met het Openbaar Ministerie gaat hij kijken of het belang van de betrokken individuen wel genoeg wordt meegewogen.