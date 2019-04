Invallen in verband met aanslag op Telegraaf-gebouw

Arrestatieteams zijn bezig met invallen op meerdere adressen, in verband met de aanslag op het gebouw van de Telegraaf in juni vorig jaar. Daarbij zijn verschillende mensen aangehouden, melden De Telegraaf en de Amsterdamse politie.

De invallen worden gedaan door de Dienst Speciale Interventies en verschillende andere politieteams. Volgens de krant houden politie en justitie er sterk rekening mee dat de aanslag is uitgevoerd in opdracht van de gezochte crimineel Ridouan T.

De invallen van vanmorgen zouden wekenlang zijn voorbereid. De speciale teams worden ingezet omdat een deel van de verdachten mogelijk vuurwapengevaarlijk is.

De organisatie van Ridouan T. zou onder meer verantwoordelijk zijn voor de liquidatie van twee mannen in 2016. Ook zou hij betrokken zijn bij een moord in 2017. T. staat op de nationale opsporingslijst. Justitie heeft een beloning van van honderdduizend euro uitgeloofd voor zijn arrestatie.

Jerrycans

De aanslag op De Telegraaf op 26 juni vorig jaar werd uitgevoerd met een auto met jerrycans benzine. De auto ramde de glazen pui van het gebouw aan de Basisweg in Amsterdam. De dader stak vervolgens de jerrycans in brand, waarna een explosie volgde die de voorpui verwoestte. De schade van de brand bedroeg bijna een miljoen euro.

Een paar dagen voor deze aanslag werd het pand van Pijper Media in Amsterdam, uitgever van onder meer Panorama en Nieuwe Revu, beschoten met een raketwerper. Zowel Panorama als De Telegraaf had eerder over Ridouan T. geschreven.