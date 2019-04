Snorscooters in Amsterdam: helm op en niet meer op het fietspad

Om de maatregel te handhaven staan vanaf vanochtend in de hele stad verkeersregelaars. De teams, die vandaag hulp krijgen van verkeerswethouder Dijksma, blijven de komende twee maanden actief. In die tijd zullen handhavers geen boetes uitdelen.

Staking

Sowieso kan het wel even duren voordat overtreders daadwerkelijk worden beboet. Buitengewoon opsporingsambtenaren die daarmee zijn belast, dreigen met een staking als hun veiligheidsuitrusting niet wordt verbeterd, schrijft de Volkskrant.

De maatregel heeft een lange aanlooptijd gehad. Het plan mocht in eerste instantie niet worden ingevoerd, omdat verkeersregels landelijk worden bepaald. In 2017 nam de Tweede Kamer een wet aan die het voor gemeenten mogelijk maakt om deze maatregel in te voeren.

Wel is bepaald dat snorscooters alleen de weg op moeten op drukke plekken. Dat geldt in Amsterdam voor zo'n 80 procent van de fietsbaden binnen de ring A10, zegt de gemeente.

Helmplicht

De helmplicht die vanaf vandaag voor alle snorscooters in Amsterdam geldt, wordt hoogstwaarschijnlijk de landelijke norm. In januari heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen die bepaalt dat ook snorscooterrijders een helm op moeten.