Sjoerdsma (D66): sultan Brunei moet Nederlandse onderscheiding inleveren

Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma (D66) wil dat de sultan van Brunei een hoge Nederlandse onderscheiding die hij heeft gekregen, inlevert. Afgelopen week voerde het steenrijke Aziatische oliestaatje nieuwe shariawetten in, waardoor mensen die seks hebben met iemand van hetzelfde geslacht voortaan gestenigd kunnen worden. Mensen die iets stelen, kunnen in het uiterste geval een hand of voet verliezen.

"Terwijl lhbti's bedreigd worden met steniging loopt de sultan met onze koninklijke eretekens op zijn borst", zegt Sjoerdsma. "Dat zit als een graat in mijn keel." Hij wil bovendien dat minister Blok de ambassadeur van Brunei vraagt de shariawetten in te trekken.

Sultan Hassanal Bolkiah werd in 2013 bij een staatsbezoek door de koningin benoemd tot Ridder Grootkruis in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Beatrix kreeg bij haar bezoek aan Brunei de hoogste Bruneise onderscheiding.

Golf van protest

De nieuwe islamitische wetgeving in Brunei heeft internationaal tot een storm van kritiek geleid. Gisteren werd buiten een hotel van de sultan in Londen door honderden mensen gedemonstreerd. Bekende mensen als George Clooney, Elton John en Ellen DeGeneres riepen op tot een wereldwijde boycot van de hotels van de sultan.

Het Bruneise staatsinvesteringsagentschap BIA is eigenaar van hotelonderneming Dorchester Collection. Dat bedrijf heeft bekende hotels als het Beverly Hills Hotel in Los Angeles en het Plaza Athénée in Parijs.

Verschillende bedrijven hebben afgelopen week aangekondigd mee te doen met de boycot. Zo mogen medewerkers van Deutsche Bank niet meer overnachten in hotels van Dorchester Collection. STA Travel, dat zichzelf het grootste reisbureau voor studenten en jongeren noemt, biedt geen reizen meer aan met vluchten van de nationale luchtvaartmaatschappij, Royal Brunei Airlines.