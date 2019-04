Sudanese Nederlanders juichend over aanhoudend protest tegen Bashir

"Het einde voor Bashir is absoluut dichtbij." Ahmed Abushaam klinkt erg opgetogen aan de telefoon. De Sudanese-Nederlander volgt de ontwikkelingen in zijn geboorteland op de voet. "Het is gewoon afgelopen op het moment dat zo veel mensen de straat opgaan."

In de hoofdstad Khartoem betoogden gisteren tienduizenden mensen tegen het autocratische bewind van Omar al-Bashir en de deplorabele staat van de economie. Volgens de organisatoren was het een van de grootste demonstraties van de afgelopen vier maanden.

Tahrirplein in Khartoem

De vakbonden hadden opgeroepen om te demonstreren omdat het gisteren 34 jaar geleden was dat een van de voorgangers van Bashir werd afgezet. "Dat gebeurde met hulp van het leger", vertelt correspondent Bram Vermeulen. "Dus gingen de demonstranten naar het hoofdkwartier van het leger om opnieuw om hulp te vragen."

Ze hebben daar de hele nacht gebivakkeerd, zegt Abushaam. "De vakbonden hebben gezegd dat ze pas weggaan als Bashir vertrekt. De mensen die daar zijn, maken al de vergelijking met het Tahrirplein." Dat centrale plein in Caïro was in 2011 het middelpunt van betogingen tegen de Egyptische dictator Mubarak. Het groeide zo uit tot een van de bekendste symbolen van de Arabische Lente.

Ook vanmorgen gingen weer duizenden Sudanezen de straat op in Khartoem. "We zitten er middenin. Ik denk dat dit het einde is van Bashir en zijn partij", zegt Amna Nagi. Ze is coördinator van het Sudanese comité in Nederland, dat onder meer een maandelijkse demonstratie organiseert bij het Internationaal Strafhof in Den Haag. Bashir is daar aangeklaagd vanwege volkerenmoord, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden in Darfur.