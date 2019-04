'Algerijnse president Bouteflika zwicht en treedt af'

De Algerijnse president Abdelaziz Bouteflika is teruggetreden, na weken van grootschalig protest. Dat melden Algerijnse staatsmedia. Daarmee komt na 20 jaar een einde aan het presidentschap van de 82-jarige Bouteflika, die al tijden kampt met fysieke problemen.

Gisteren beloofde hij al dat hij zou aftreden voor het aflopen van zijn termijn op 28 april. Het presidentiële paleis zei toen nog dat hij de macht wilde overdragen in een overgangsperiode. Plannen om zich herkiesbaar te stellen voor een vijfde termijn als president had Bouteflika al laten varen. Gisteren benoemde hij nog een waarnemend kabinet, maar dat werd niet geaccepteerd door de betogers.

De Algerijnse leider nam zijn besluit nadat de legerleiding hem had opgeroepen per direct af te treden. De kritische legerleider Gaïd Salah dreigde vandaag Bouteflika via een grondwettelijke procedure af te zetten als hij niet meteen gehoor zou geven aan de breedgedragen oproep om te vertrekken.

Beroerte

Bouteflika laat zich sinds 2013 nog maar zelden zien. Dat jaar werd hij getroffen door een beroerte. Volgens legerleider Salah is hij sindsdien omringd door "een bende" die namens hem regeert.

De grootschalige protesten tegen Bouteflika ontstonden ruim een maand geleden, nadat duidelijk was geworden dat hij opnieuw wilde meedoen aan de presidentsverkiezingen. Die waren in eerste instantie gepland voor 18 april, maar werden vorige maand voor onbepaalde tijd uitgesteld. Om de onrust de kop in te drukken, trok Bouteflika zich ook terug uit de race.