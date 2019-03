Waarnemend kabinet benoemd in Algerije, met kritische legerchef

Na weken van massale demonstraties heeft de Algerijnse president Bouteflika een waarnemend kabinet benoemd. De huidige premier Bedoui blijft aan, maar veel ministers zijn vervangen.

Opvallend is dat de legerleider Gaïd Salah, die ook staatssecretaris van Defensie is, aanblijft. Vorige week zei hij namelijk dat Bouteflika ongeschikt is te blijven zitten als president. De 82-jarige Bouteflika is al bijna 20 jaar aan de macht.

Al langer dan een maand wordt er met enige regelmaat door honderdduizenden gedemonstreerd tegen Bouteflika en de regering. Demonstranten zijn de corruptie beu en willen meer economische rechtvaardigheid.

Herkiesbaar

De protesten laaiden op nadat bekend was geworden dat Bouteflika het voornemen had om zich herkiesbaar te stellen voor een nieuwe termijn als president. Toen hij daarvan afzag, ging het protest door, nu om hem tot aftreden te bewegen.

Twee Algerijnse tv-zenders meldden gisteravond dat de president deze week zijn aftreden zal bekendmaken. Staatsmedia berichten hier niet over en ook de president zelf zwijgt hierover.