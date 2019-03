Algerijnse legerchef trekt handen af van Bouteflika

De stafchef van het Algerijnse leger heeft zich uitgesproken voor het afzetten van president Bouteflika. Generaal Gaïd Salah heeft in een televisietoespraak gezegd dat de oplossing van de crisis in het land ligt in de toepassing van artikel 102 van de grondwet.

Daarin staat dat het constitutioneel hof kan vaststellen dat de president te ziek is om zijn taken uit te voeren, waarna het parlement wordt gevraagd hem ongeschikt te verklaren voor het ambt van president. Bouteflika is na een beroerte in 2013 nog maar weinig in het openbaar gezien.

Door de ommezwaai van de legerchef komt het vertrek van de 82-jarige Bouteflika dichterbij. Hij is al bijna 20 jaar aan de macht.

In Algerije wordt al langer dan een maand gedemonstreerd tegen Bouteflika. Het protest richtte zich eerst tegen diens voornemen om zich herkiesbaar te stellen voor een nieuwe termijn als president. Toen hij daarvan afzag, ging het protest door, nu om hem tot aftreden te bewegen.

Stafchef Salah zei voor de televisie dat de protesten waaraan honderdduizenden mensen hebben deelgenomen vreedzaam zijn geweest, en dat een uitweg uit de crisis moet worden gezocht.