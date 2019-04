Tienduizenden mensen de straat op uit protest tegen Sudanese president

In heel Sudan zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om het aftreden te eisen van president Bashir. Volgens de organisatoren ging het om een van de drukst bezochte betogingen tegen de president van de afgelopen maanden.

In december begonnen demonstraties tegen prijsstijgingen en voedseltekorten, die al snel overgingen in manifestaties tegen president Bashir. Die is al dertig jaar aan de macht. De protesten worden gecoördineerd door een koepel van onafhankelijke organisaties.

Leger

In de hoofdstad Khartoem werd het protest vandaag gedomineerd door jongeren. Op videobeelden is te zien dat de demonstranten op weg zijn naar het hoofdkwartier van het leger, om de militairen te bewegen de kant van de protestbeweging te kiezen.

Bashir riep in maart de noodtoestand uit en hij verbood alle openbare bijeenkomsten waarvoor geen toestemming was gevraagd. Ook droeg hij een deel van zijn taak over aan zijn tweede man en opvolger. De politie en het leger treden doorgaans hard op tegen de demonstranten. Volgens de organisatie Artsen voor Mensenrechten, die in New York is gevestigd, zijn bij de demonstraties al zestig doden gevallen.

De betogers herdachten tevens dat het vandaag 34 jaar geleden is dat president Nimeiri ten val werd gebracht. De nieuwe regering hield het toen maar een paar jaar uit. In 1989 kwam bij een legercoup met steun van islamitische hardliners Bashir aan de macht.