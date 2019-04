Mietenwahnsinn: Berlijners komen in opstand tegen hoge huren

Maar voor sommige Berlijners gaat dat niet ver genoeg. Vandaag start ook een burgerinitiatief om vastgoedbedrijven met meer dan drieduizend woningen te onteigenen. Een radicaal idee, dat onder een steeds breder publiek steun vindt. Binnen vier maanden moeten er 170.000 handtekeningen worden verzameld. Lukt dat, dan is de stad verplicht om een referendum over het voorstel te organiseren.

Marina Alwesi ziet zo'n onteigening wel zitten: "Ik zou voor stemmen, omdat de Duitse huisvesting een geldbeluste onderneming is geworden van grote bedrijven, die het algemene welzijn totaal niet dient."

Hoewel het idee dus nog in de startblokken staat, is er in de politiek en de media al veelvuldig over gediscussieerd. Vooral over de vraag of onteigening überhaupt mogelijk is. Zowel voor- als tegenstanders van het idee beroepen zich daarbij op de grondwet.

Eerder succes

Woningmarktexperts betwijfelen of onteigening een positief effect zal hebben op de huurprijzen en economen waarschuwen voor een afschrik-effect richting investeerders. Het zou er zelfs toe kunnen leiden dat er minder woningen in Berlijn worden gebouwd.

Zo ver is het dus nog niet. Vooralsnog is het Berlijnse stadsbestuur tegen onteigening, al noemt coalitiepartner Die Linke het burgerinitiatief sympathiek. Maar als het referendum er komt, en de Berlijners stemmen voor, dan zullen ze zich toch serieus over het voorstel moeten buigen. Het zal niet voor het eerst zijn dat Berlijners op deze manier grote bouwplannen dwarszitten, eerder dit jaar werd een geplande Google-campus uit Kreuzberg 'verjaagd' en ook de bebouwing van het voormalig vliegveld Tempelhof is via een referendum tegengehouden.