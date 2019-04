Pater Van der Lugt weigerde belegerd Homs te verlaten en werd martelaar

De moordenaar is nooit gepakt en dat gaat waarschijnlijk ook niet meer gebeuren, denkt pater Sintobin. De katholieke orde van jezuïeten in Homs wil dat ook zo laten, uit angst voor repercussies tegen de christelijke bevolking als de dader wordt gearresteerd. De jezuïeten denken dat Van der Lugt dat ook zelf zo zou hebben gewild.

In de weken voor zijn dood maakte de pater veel ellende mee in Homs. "Dat zag je ook aan hem", zegt Sintobin. "Hij was niet dik, maar zat altijd goed in zijn vlees. Toen het einde naderde, werd hij magerder en magerder. Het was aangrijpend. Het was daar ook nog erg koud, zelfs in huis had hij warme kleren aan. Het ontbrak hem aan alles, maar toch bleef hij."

