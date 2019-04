Twan Huys vond periode na RTL Late Night 'verwarrend'

"Het was verwarrend", geeft Twan Huys toe. "Ik was in de war toen het stopte." De oud-presentator van RTL Late Night zat vanavond bij Margriet van der Linden aan tafel bij haar talkshow M. Daar vertelde hij hoe het hem is vergaan sinds RTL Late Night in maart per direct stopte.

"Twee dagen daarna ben ik direct naar vrienden in Amerika gegaan, even weg", vertelde Huys. Hij hielp zijn vrienden in New Hampshire met het maken van siroop uit de esdoorn. "Een therapeutisch werkje?", vroeg Van der Linden hem. "Ja, zo heb ik dat wel beleefd, ja."

Dat RTL besloot om Late Night per direct van de televisie te halen, vindt Huys jammer. Met name ook voor de redactie. "Ik voelde me er verantwoordelijk voor. Maar tegelijkertijd weet je: als het niet loopt moet je naar jezelf kijken en nieuwe plannen maken." Eerst dus naar Amerika, siroop maken en rondwandelen in het bos. Daar kon hij zijn gedachten op een rijtje zetten en kreeg hij vrede met de contractbreuk. "Het is zoals het is, dat vind ik ook prima."

Boek

Wat verder nog op zijn pad komt, weet Huys nog niet. Op de vraag of hij daarvoor al plannen heeft gemaakt, antwoordde hij dat het ook goed is "om even kalm aan te doen". Ook verklapte de oud-presentator dat hij bezig is met een boek. "Maar daar was ik al mee bezig, er zal wel iets over Late Night in zitten, maar het is niet de kern van het boek."