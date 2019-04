Druk op Boeing neemt toe, hoeveel schade lijdt vliegtuigfabrikant na rampen?

Het is nog lang niet duidelijk of Boeing adequate veiligheidsinstructies heeft gegeven, en of hun klanten, de vliegmaatschappijen, die instructies vervolgens goed aan hun piloten hebben doorgegeven. Veel hangt daarvan af, want wie verwijtbaar heeft gehandeld kan grote claims verwachten. Maar volgens Croon komt het niet vaak voor dat één partij alle schuld draagt.

"Mijn ervaring is dat een ongeval zelden maar één oorzaak heeft. Meestal komt het door een opstapeling van fouten." Als dat ook blijkt te gelden voor de Ethiopian Airlines-crash, dan is de kans kleiner dat Boeing of de vliegmaatschappij aansprakelijk wordt gesteld.

Contracten dichtgetimmerd

Boeing hoeft waarschijnlijk ook niet te vrezen voor grote schadeclaims doordat wereldwijd honderden 737 MAX-toestellen maandenlang aan de grond worden gehouden, zegt de jurist.

"De contracten van Boeing met hun afnemers zijn goed dichtgetimmerd. Boeing kan voor dat soort schade alleen aansprakelijk worden gesteld als er sprake is van moedwillig zeer verwijtbaar handelen." Dat is niet hard te maken, verwacht Croon.

Waarom er honderden Boeings aan de grond staan en wat er precies mankeert aan de Boeing 737 MAX leggen we uit in onderstaande video. We vlogen mee in een simulator: