Onderzoek: piloten rampvlucht Ethiopian Airlines deden niets fout

De piloten van het toestel van Ethiopian Airlines dat vorige maand neerstortte, valt niets te verwijten. Dat heeft de Ethiopische minister van Transport bekendgemaakt na de eerste resultaten van het officiële onderzoek naar de vliegramp, waarbij alle inzittenden om het leven kwamen.

De minister zegt dat het opstijgen normaal verliep en dat de piloten alle procedures hebben opgevolgd, maar dat ze het toestel niet meer onder controle kregen en de neus van het toestel steeds naar beneden dook.

De piloten hebben keer op keer geprobeerd om volgens de procedures de fouten te verhelpen, maar dat is niet gelukt, zegt de minister. Eerder meldden Amerikaanse media op van bronnen bij het onderzoek al dat de piloten van het toestel de protocollen volgden.

De zwarte dozen van het toestel zijn in Frankrijk uitgelezen.

Grondig onderzoek

De onderzoekers adviseren Boeing om het 'flight control system' grondig te onderzoeken en zeggen dat het probleem met de Boeing 737 MAX opgelost moet zijn voordat de toestellen weer de lucht in mogen. Boeing werkt al aan een update van de software om het probleem te verhelpen.

Wereldwijd staan toestellen van hetzelfde type aan de grond, na twee crashes in vijf maanden waarbij in totaal 346 mensen om het leven kwamen. Bij beide ongelukken stortte het het toestel neer vlak na het opstijgen. De problemen lijken veroorzaakt doordat de neus van het toestel zich naar beneden richtte.

De verwachting is dat het eindrapport over het ongeluk over een jaar klaar is.

Het Ethiopische Openbaar Ministerie overweegt juridische stappen, maar daar is nog geen beslissing over genomen. Transportminister Dagmawit Moges zegt dat het belang van de veiligheid in het luchtruim vooropstaat en dat het geen doel is om bedrijven aan te klagen.