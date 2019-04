Nederlandse nabestaande klaagt Boeing aan om crash in Ethiopië

De crash gebeurde een half jaar na een ongeluk met eenzelfde toestel van Boeing, in Indonesië. Daarbij kwamen alle 189 inzittenden om. Beide ongelukken gebeurden direct na het opstijgen en vertoonden ook verder nog een aantal overeenkomsten.

Op de vraag wat haar motiveert om Boeing aan te klagen antwoordt Debets (35) met een optelsom. "189 plus 157, dat zijn 346 levens, die kinderen achterlaten, ouders, broers en zussen, vrienden, collega's. Mensen die een goed leven hadden en die potentie hadden, maar ook al deden ze helemaal niets in het leven, het zijn levens. All lives matter."

Niet mee wegkomen

Vliegtuigfabrikant Boeing mag hier niet mee wegkomen, vindt Debets. Niet zoals bij de vorige ramp, met een toestel van de Indonesische maatschappij Lion Air, ruim een half jaar geleden. Ook toen werden vragen gesteld door advocaten van nabestaanden, maar dat leidde vervolgens nergens toe.

De onzichtbaarheid van Boeing na de tweede ramp, vorige maand in Ethiopië, heeft Debets diep geraakt. "Is het zo makkelijk om ermee weg te komen? Het had opgelost kunnen worden met de 189 (het aantal slachtoffers bij de ramp met Lion Air, red.), misschien al daarvoor."

Kort na de ramp met het toestel van Ethiopian Airlines zijn alle 737 MAX 8 en 9-toestellen aan de ketting gelegd. Er mag niet meer mee worden gevlogen tot duidelijk is wat er mis is gegaan. Boeing heeft een software-update aangekondigd en excuses aangeboden. "Veel te laat", zegt Debets.

Echte antwoorden

Ze wil antwoorden die haar en de andere nabestaanden de kans geven om het los te laten. "Ik kan niet zomaar zeggen: de vader van mijn kinderen is dood gegaan in een vliegtuig want dat gebeurt nou eenmaal, nee." Ze wil echte antwoorden op de belangrijke vraag: waarom is dit niet voorkomen?

Debets is tot dusverre de enige die een rechtszaak heeft aangespannen. Ze hoopt dat zich mensen bij haar zullen aansluiten, maar ze rekent nergens op. "Ik heb me al ingesteld op het worst case scenario: ik sta alleen."

Ze is strijdbaar en heeft een lange adem. "Voor mijn part kan het twintig jaar duren, ik heb de tijd. Ik ga door tot het einde."