Presentatrice Geraldine Kemper verruilt BNNVARA voor RTL

Presentatrice Geraldine Kemper vertrekt naar RTL. Ze komt per 1 juni over van BNNVARA. Bij haar nieuwe werkgever gaat ze de editie van Expeditie Robinson bij streamingdienst Videoland presenteren. Ook zal ze te zien zijn bij The Voice of Holland.

Kemper werkte ongeveer tien jaar bij BNNVARA, waar ze onder meer Spuiten en Slikken en 3 op Reis presenteerde. Tegen RTL Boulevard zegt ze dat ze veel zin heeft in haar nieuwe baan. "Het is even slikken om het warme nest te verlaten, maar ik ben klaar voor de volgende stap."

Ook directeur Peter van der Vorst is tevreden met de transfer. "We hebben al heel lang een oogje op Geraldine", zegt hij eveneens tegen RTL Boulevard. "Ze heeft zich de afgelopen tien jaar ontwikkeld tot een zeer veelzijdig en geliefd presentatrice en programmamaker."

RTL-gezichten naar Talpa

Deze week werd bekend dat ook presentatrice Caroline Tensen de publieke omroep verlaat voor RTL. Daar gaat ze Het Spijt Me presenteren, zoals ze ook begin jaren 90 deed.

De twee presentatrices behoren tot de eerste aanwinsten van directeur Van der Vorst, die in februari het stokje overnam van Erland Galjaard. Galjaard vertrok net als Wendy van Dijk, Linda de Mol en Gordon naar Talpa. Ook het trio Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp verliet RTL. Zij zijn nu te zien bij Veronica.