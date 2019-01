Nieuwe slag John de Mol: Wendy van Dijk naar Talpa

Sterren kopen

John de Mol is in medialand druk bezig met zijn 'sterrenstrategie'. Zo stapte Gordon vorig jaar over van RTL naar Talpa. Ook haalde hij radiopresentator Gerard Ekdom van NPO Radio 2 naar Radio 10.

Verder heeft De Mol de mannen van Voetbal Inside naar Veronica gebracht. Programmadirecteur van RTL7, Marco Louwerens, maakt ook de overstap naar Veronica. In 2017 verruilde Giel Beelen 3FM al voor Radio Veronica.