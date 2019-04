'Fans kunnen anders tegen donkere kanten beroemdheden aankijken'

"Sommige beroemdheden hebben een leefstijl waar donkere kanten aan zitten", zegt hoogleraar Stengs. "Maar fans kijken toch anders tegen die donkere kanten aan. Als iemand zijn hele leven aan een idool wijdt en diens muziek met dierbare en tastbare herinneringen verbonden is, is het moeilijk om te accepteren dat het idool een kindermisbruiker blijkt te zijn. Dan moet een fan namelijk erkennen dat hij fan is van een kindermisbruiker. Dat raakt aan de grondvesten van iemands zelfbeeld."

"Mensen snappen niet dat ik zijn muziek nog steeds luister en dat ik Michael Jackson blijf imiteren", zegt imitator Martie. "Moet ik er dan van het een op het andere moment mee stoppen? Ik ben met hem opgegroeid."

Verstrengeld

Dat roept de vraag op of fans, bedrijven en de samenleving de persoon 'Michael Jackson' los zouden kunnen zien van de artiest 'Michael Jackson'. Met de woorden van Martie: "zelfs als hij pedofiel was - en daar is nul komma nul bewijs voor - dan is hij nog steeds de allerbeste artiest ooit." Met die gedachtegang zou ook het standbeeld in Best kunnen blijven staan.

Volgens Stengs is dat geen optie. "In het geval van Michael Jackson zijn de muziek, zijn danspasjes, zijn charisma en zijn persoonlijkheid met elkaar verstrengeld. Je kunt de persoon niet uit de performance trekken."