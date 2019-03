Radiostation draait Michael Jackson niet meer: 'Het is een offer'

Snijders heeft de documentaire nog niet gezien, maar vormde zich een beeld op basis van recensenten die hij vertrouwt. "Zij zeggen allemaal dat je eigenlijk niet meer neutraal naar zijn muziek kunt luisteren. Ik kan geen oordeel over de kwestie vellen, er is geen gerechtelijk bewijs, maar ik heb het gevoel dat moeilijker weerlegd kan worden dat er misbruik is gepleegd dan bij vorige documentaires." De boycot duurt in ieder geval een paar weken, dan bekijkt Snijders of Jackson weer gedraaid gaat worden of niet.

Andere regionale stations?

Voor zover bekend is NH Radio het enige Nederlandse station dat deze stap zet. Bij een aantal andere regionale omroepen speelt de discussie niet. Zo gaat het bij Omroep Zeeland om de liedjes en niet om de artiest, zegt een eindredacteur. RTV Noord wil nog geen standpunt innemen. "Het is een grote artiest, met liedjes die in het collectieve geheugen zijn gegrift. We gaan de komende tijd bezien hoe de discussie zich ontvouwt." RTV Rijnmond blijft nummers van Michael Jackson "gewoon draaien".

Dj's Leo Blokhuis en Radio 10-dj Gerard Ekdom vertellen in dit Nieuwsuur-item hoe zij erover denken. Volgens Ekdom kun je niet om de muziek van Michael Jackson heen: