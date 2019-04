Europees besluit over export WW waarschijnlijk pas over half jaar

De omstreden WW-export-maatregel, waarbij buitenlandse werknemers voor zes maanden hun uitkering kunnen meenemen, wordt waarschijnlijk met een half jaar uitgesteld. Dat is het gevolg van een besluit van het Europees Parlement.

Het parlement wil niet verder onderhandelen en eerst de Europese verkiezingen van eind volgende maand afwachten. Het nieuwe parlement moet er dan mee aan de slag. De leden worden in juni geïnstalleerd, maar gaan in september pas echt aan het werk.

Aanvankelijk wilde EU-voorzitter Roemeni├ź morgen een compromis bereiken tussen de lidstaten, maar er zit vooralsnog weinig beweging in de standpunten van de landen. Het onderwerp staat dan ook niet op de voorlopige agenda van de ambassadeurs die er morgen over zouden praten.

Misbruik

Nederland wil het voorstel om de werkloosheidsuitkering mee te nemen naar het land van oorsprong tegenhouden, omdat de controle op de regeling onvoldoende is. In Nederland zouden bijvoorbeeld veel Polen er misbruik van maken.

Nederland krijgt wel steun van andere landen, maar die is tot op heden onvoldoende om de plannen te veranderen. Minister Koolmees zei vorige week dat hij ervan uitging dat Nederland een nederlaag moest slikken in Brussel.

Uitstel betekent geen afstel. Het voorstel gaat voorlopig de ijskast in. Het is dan aan het nieuwe parlement en aan Finland, dat per 1 juli de voorzittershamer van de EU overneemt, om met een nieuw compromis te komen.