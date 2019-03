Kamerbreed verzet tegen uitgebreidere export WW-uitkering

"Dit tart je rechtvaardigheidsgevoel", zei VVD-Kamerlid Wiersma in het wekelijkse Vragenuur. Hij had Koolmees naar de Kamer geroepen. Volgens Wiersma gaan veel Poolse arbeidsmigranten "met een mooie Nederlandse WW-uitkering in Polen vakantie vieren".

Koolmees liet gisteren in een brief al weten dat er weinig meer te doen is tegen de verlenging van de maximale termijn van de export-WW van drie naar zes maanden. Een meerderheid van de Europese lidstaten is er voorstander van. Tot verdriet van Koolmees, die vandaag zei dat hij er anderhalf jaar lang alles aan heeft gedaan om het plan tegen te houden.

"Ik kan dit ook niet uitleggen. Er zitten goede onderdelen in de richtlijn, maar de export van WW is een graat in de keel." Nederland zal dan ook tegen de richtlijn stemmen, maar zal zich neerleggen bij de wens van de meerderheid, legt minister Koolmees uit: