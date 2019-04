Kamer wil opheldering Dekker over 21 vergelijkbare 'Michael P.-gevallen'

Mali en Srebrenica

Minister Hennis trad af vanwege het ongeval in Mali met een mortiergranaat waarbij twee militairen om het leven kwamen en een militair zwaargewond raakte. Zij deed dit in het Kamerdebat over de kwestie, nadat zij de vragen van de Kamer grotendeels had beantwoord.

Politiek verslaggever Ron Fresen verwacht een moeilijk debat voor minister Dekker. "Hij kan twee dingen doen, net als destijds de ministers Donner en Dekker zeggen 'dit is te erg, dit moet politieke gevolgen hebben'. Of zeggen 'ik ben verantwoordelijk, ik wil dit oplossen'." Of Kamer dat laatste accepteert hangt af van het optreden van Dekker en zijn antwoorden op alle kritische vragen.

