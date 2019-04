Hagenaar vast voor meevechten met Koerden in Syrië

Op Schiphol is een 24-jarige Hagenaar opgepakt op verdenking van deelname aan de gewapende strijd in Syrië. Hij zou hebben gevochten voor de Koerdische YPG-militie.

De man was anderhalf jaar geleden te zien in een reportage van EenVandaag vanuit Raqqa. Onherkenbaar, met een sjaal om zijn gezicht, vertelde hij dat hij met de Koerden meevocht tegen IS. Op zijn uniform was een logo gestikt van ADO Den Haag. Hij liep door de straten van Raqqa met een kalasjnikov.

De Hagenaar stond al enige tijd gesignaleerd om te worden opgespoord en aangehouden. Vorige week trok hij de aandacht van de marechaussee op Schiphol, waarna zijn paspoort werd gecontroleerd en hij werd vastgezet. De man zei dat hij een maand geleden was teruggekeerd naar Nederland.

Het Openbaar Ministerie meldt dat hij vandaag is voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die heeft zijn voorarrest met twee weken verlengd.

Oud-militair

In 2016 deed het OM onderzoek naar een oud-militair die naar eigen zeggen maanden met de Koerden had meegevochten in het strijdgebied in Syrië. Besloten werd om hem niet te vervolgen. Er was geen bewijs dat hij persoonlijk betrokken was geweest bij moorden.