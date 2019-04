Amateurspeurder naar Willeke Dost opgepakt

Het is niet de eerste keer dat Huzen zelf wil graven naar Willeke Dost. Met een andere amateurspeurder deed hij onderzoek met prikstokken in het weiland achter het huis van de pleegouders van het meisje.

De politie heeft het weiland afgezocht naar de verdwenen tiener. In november vorig jaar werd een stuk grond afgegraven vlak bij de woonboerderij. Toen werd er niets gevonden. Eerdere zoekacties van de politie zijn volgens Huzen niet goed uitgevoerd.

Willeke Dost verdween in 1992 op 15-jarige leeftijd. Ze woonde op de boerderij van haar pleegouders in het Drentse Koekange. Het is nog altijd onduidelijk wat er met haar is gebeurd.