Grensrechter Geel-Wit weggestuurd, team uit competitie gehaald

Het bestuur van de Haarlemse voetbalclub Geel-Wit heeft de grensrechter die afgelopen weekend een keeper bewusteloos sloeg definitief weggestuurd. Ook is besloten om het hele voetbalteam dat bij de ruzie betrokken was per direct uit de competitie te halen.

Bekijk hier hoe de keeper van tegenstander UNO bewusteloos werd geslagen: