16.000 mensen tekenen petitie tegen afschieten Limburgse wasberen

Een petitie tegen het afschieten van wasberen in Limburg is in vier dagen tijd zo'n 16.000 keer ondertekend. In de online-petitie, die om 10.00 uur op slot gaat, wordt gouverneur Theo Bovens gevraagd om het plan in te trekken en te kijken naar "diervriendelijke alternatieven".

De provincie wil de dieren afschieten om te voorkomen dat ze zich definitief vestigen in Nederland. De wasberen zouden een risico zijn voor de gezondheid en overlast veroorzaken. Naar schatting gaat het om 50 tot 100 dieren, die vooral in het zuiden van de provincie leven.

Wasberen komen van nature niet voor in Nederland. Zo'n tachtig jaar geleden werden de roofdieren in Duitsland uitgezet voor de jacht, maar sinds enkele jaren steken ze steeds vaker de grens over naar Nederland. Limburg zegt verplicht te zijn om "invasieve exoten uit de natuur te verwijderen".

De petitie tegen de afschot werd voor het weekend gestart door Stichting AAP. Die stelt dat de provincie onvoldoende onderzoek heeft gedaan naar alternatieven. Zo is er volgens de stichting niets waar van het verweer dat er geen opvangcapaciteit is voor de wasberen.