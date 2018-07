Rondsnuffelende wasberen hebben het naar hun zin in Zuid-Limburg

Wasberen komen van nature niet in Nederland voor. Oorspronkelijk leefden ze alleen in Noord- en Midden-Amerika, maar de wilde dieren werden tachtig jaar geleden in Duitsland uitgezet voor de jacht.

Wasbeer is concurrent voor andere dieren

De wasberen steken steeds vaker de grens over naar Nederland of Belgiƫ. Een paar maanden terug werd in Limburg zelfs een wasberenmoeder met vier jongen gevonden.

De roofdieren worden hier niet per se met luid gejuich ontvangen. "Het is een dier dat concurreert met soorten die in Nederland leven", vertelde boswachter Anke Brouns eerder. "Zoals vossen, dassen en marters. Ze eten hetzelfde en ze leven in hetzelfde gebied."

Daarnaast kunnen wasberen een parasiet bij zich dragen die bij mensen kan leiden tot ernstige klachten. Bovendien kunnen de dieren in hun zoektocht naar eten flinke schade aanrichten in tuinen.