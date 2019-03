Provincie Limburg gaat wasberen afschieten

De provincie Limburg gaat wilde wasberen afschieten op advies van de faunabeheereenheid Limburg. Zo moet voorkomen worden dat het roofdier zich definitief vestigt in Nederland.

Het gaat om zeker 50 tot 100 dieren, meldt 1Limburg. De meeste wasberen zijn te vinden rond Maastricht en Sittard.

Volgens gedeputeerde Hubert Mackus is de opvang van wasberen geen alternatief. Er is onvoldoende capaciteit bij opvangcentra en de kosten zijn hoog.

Bedreiging biodiversiteit

Wasberen zijn afkomstig uit Noord- en Midden-Amerika en komen van nature niet in Nederland voor. Zo'n 80 jaar geleden werd het roofdier uitgezet in Duitsland voor de jacht., maar sinds enkele jaren steken de dieren steeds vaker de grens over naar Nederland.

De wasbeer staat op de lijst van zogenoemde invasieve exoten van de Europese Unie en vormt een bedreiging voor de biodiversiteit. Nederland wil dus voorkomen dat de wasberen zich hier echt gaan vestigen.