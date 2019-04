Bankiers op de fiets en lopend naar Catshuis om vertrouwen te herstellen

Daar stond een diner met premier Rutte en minister Hoekstra van Financiën op het programma. Centraal thema: hoe herstellen we het vertrouwen in de financiële sector? Topman Ralph Hamers van ING, de bank waar verschillende witwasschandalen spelen, kwam bij aankomst uit zijn dienstauto om journalisten te woord te staan.

"Er zijn al veel zaken verbeterd in de financiële sector, met de bankierseed en de bankencode. Maar het kan altijd nog beter." Hamers zei zich niet direct aangesproken te voelen door de kritiek, al kwam er vorig jaar een storm van verontwaardiging los toen de Raad van Commissarissen zijn salaris met 50 procent wilde verhogen.

Maar dat er gewerkt moet worden aan een beter imago voor de sector is ook voor hem een feit. "Vertrouwen is waar een bank op teert", zei Hamers. Kees van Dijkhuizen, CEO van ABN AMRO, stapte bij het hek even van zijn fiets. "Er is nog wel wat te winnen, maar daar wordt hard aan gewerkt."

Sector moet hard aan de slag

Minister Hoekstra wandelde het park met de ambtswoning van de premier binnen. "Het is van het grootste belang dat de banken stabiliteit en integriteit uitstralen. Daar moet de sector hard mee aan de slag. Elke vier weken discussies over bonussen en witwasschandalen helpt daar niet bij."

Hij benadrukte dat de recente berichten over witwaspraktijken van ING in Italië niet de aanleiding waren voor het gesprek. Volgens Hoekstra stond deze afspraak al langer gepland.

Dat bevestigde voorzitter Chris Buijink van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), die lopend naar het diner kwam. Volgens hem staat het herstel van vertrouwen voortdurend hoog op de agenda. "Wij staan zelf aan de lat om dat vertrouwen te herstellen. Die verantwoordelijkheid voelen wij voluit."