Lichaam gevonden in gezonken binnenvaartschip bij Vlissingen

Bij het optakelen van een gezonken binnenvaartschip bij Vlissingen is een lichaam gevonden. Volgens de politie gaat het zeer waarschijnlijk om de vermiste stuurman.

Drie weken geleden kwam het vaartuig in een zware storm in de problemen. In de monding van de Sloehaven zonk het. Het schip had twee mensen aan boord. Een opvarende, de 39-jarige schipper, werd gered. Van de tweede opvarende, de 43-jarige Filipijnse stuurman, was geen spoor te bekennen.

Zoekactie

Een zoekactie naar de vermiste drenkeling leverde niets op. Ook een zoektocht van een duiker in en om het wrak bleef zonder resultaat. Daarna werd besloten om onder water niet meer verder te zoeken maar om het scheepswrak in delen op te takelen, schrijft Omroep Zeeland.

Het schip is in twee├źn gezaagd, de voorste 25 meter van het schip is nu naar boven getakeld. De rest van het schip wordt in de loop van de week geborgen.